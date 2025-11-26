Favorirono latitanza condannati, 7 arresti nel Crotonese
Avrebbero favorito la latitanza di due persone legate al locale di 'ndrangheta di Cirò già condannate in via definitiva. Per questo i carabinieri del Comando provinciale di Crotone hann oeseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, ritenute coinvolte a vario titolo in un'articolata rete di fiancheggiatori funzionale a favorire la latitanza dei due esponenti del clan. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro.