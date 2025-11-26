ou
Comiso, apre la mostra "Dinosauri al Museo": si potrà visitare fino al 25 gennaio

Violenza donne, panchina rossa della Cgil Calabria

Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne il Coordinamento donne Cgil Calabria ha inaugurato nella sede regionale del sindacato a Catanzaro una panchina rossa in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio, monito di responsabilità è impegno affinché si creino le condizioni culturali per respingere o reprimere sul nascere la violenza di genere.
L'inaugurazione, voluta dal Coordinamento donne della Cgil Calabria guidato da Celeste Logiacco, è avvenuta nella sede regionale di Catanzaro (intitolata alle donne vittime di 'ndrangheta).
All'iniziativa hanno partecipato il Collettivo Aurora e l'Anpi, oltre che una folta delegazione della Cgil composta da uomini e donne.
Ad intervenire per la Cgil Calabria, oltre alla Segretaria Logiacco, il Segretario Luigi Veraldi.
"Questa panchina rossa - afferma Celeste Logiacco - testimonia e rappresenta il nostro impegno concreto e costante nella lotta contro la violenza sulle donne. Con questo gesto simbolico riaffermiamo la necessità di mantenere alta l'attenzione su un fenomeno drammatico che continua a richiedere responsabilità collettiva, collaborazione e azioni costanti.
Vogliamo ricordare ogni donna che ha perso la vita per mano di chi diceva di amarla, sostenere chi ha subito violenza e dare voce a chi ancora oggi fatica a essere ascoltata perché la prevenzione e il rispetto partono da ciascuno di noi. La panchina rossa è un monito e al tempo stesso un invito a riconoscere i segnali della violenza, a sostenere le vittime, a promuovere la cultura del rispetto e della parità, un invito a non voltarsi mai dall'altra parte e a scegliere, ogni giorno, l'amore che protegge e non quello che ferisce e uccide".

