Debiti di Iblea Acque con il Comune di Ragusa, il PD apre al dialogo ma "vigilerà"

La segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa ha incontrato il nuovo Amministratore unico di Iblea Acque, ingegnere Stefano Guccione. E' stato affrontato principalmente il tema dell’esposizione debitoria della società nei confronti del Comune di Ragusa.

Alla riunione erano presenti, per il PD, il segretario del circolo di Ragusa Riccardo Schininà, il capogruppo in Consiglio comunale Peppe Calabrese, il consigliere comunale Mario Chiavola e il segretario dei Giovani Democratici di Ragusa Federico Androne.

Per Iblea Acque erano presenti, oltre all’Amministratore unico, anche il direttore tecnico Renato Savarese.

Durante l’incontro la delegazione del PD ha illustrato all’ingegnere Guccione una “fotografia” dettagliata della situazione attuale, soffermandosi in particolare: sulla genesi e sull’entità dei debiti che Iblea Acque ha nei confronti del Comune di Ragusa (mancata voltura delle utenze elettriche degli impianti di sollevamento dell’acqua dal Comune alla società di gestione e il mancato pagamento delle rate del piano di rientro); sulle ricadute che tale esposizione produce sul bilancio comunale dove vengono a mancare oltre 14milioni di euro e, di conseguenza, sui servizi alla città; sulla necessità che una società a totale partecipazione pubblica sia gestita secondo criteri improntati a trasparenza, equità tra i soci e pieno rispetto delle prerogative degli organi consiliari.

Nel corso del confronto è stato chiarito che l’attuale amministratore si trova a gestire una situazione ereditata e che, proprio per questo, non può essere considerato responsabile delle scelte e delle impostazioni del passato.

L’obiettivo dell’incontro, quindi, come spiega il capogruppo Calabrese "è stato quello di condividere con il nuovo vertice una ricostruzione il più possibile completa del quadro esistente, sottolineando con la massima schiettezza il ruolo vigile del PD su questi temi, così da consentire a Iblea Acque di programmare gli interventi necessari con piena consapevolezza".