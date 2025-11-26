Comiso, apre la mostra "Dinosauri al Museo": si potrà visitare fino al 25 gennaio

Apre al pubblico il prossimo 2 dicembre a Comiso, nel Museo Civico di Storia Naturale, Dinosauri al Museo, una straordinaria esposizione che presenta l’unico esemplare esposto in Italia del grande scheletro di circa 8 metri di un tirannosauride appartenente alla specie Tarbosauro (Tarbosaur bataar). La mostra sarà visitabile fino al 25 gennaio 2026.

L’inaugurazione domenica 30 novembre alle 10:30 con il Sindaco e Presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari. A seguire, alle 12:00, il Direttore scientifico del Museo Gianni Insacco guiderà una esplorazione dinamica della mostra dal titolo: “I grandi dominatori del Mesozoico, alla scoperta dei fossili e del nostro passato”.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare 0932 748335 o scrivere su Whatsapp al 388 8634652.