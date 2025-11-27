Asp di Enna, firmato il contratto integrativo aziendale

IL 12 novembre presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è stato firmato il Contratto Integrativo Aziendale destinato al personale del comparto sanità, concludendo un percorso di dialogo e confronto avviato nei mesi precedenti.Tutte le organizzazioni sindacali presenti hanno sottoscritto l'accordo, divenuto operativo dopo la certificazione del Collegio Sindacale, passaggio istituzionale che ha consentito di sbloccare definitivamente la contrattazione.

La firma definitiva rappresenta la conclusione naturale di un iter iniziato lo scorso 25 settembre, quando presso la sede dell'ASP di Enna era stata raggiunta la preintesa tra direzione e sindacati.

In quella occasione, la delegazione trattante composta dalla direzione strategica dell'Azienda, dal responsabile del servizio risorse umane, dalle RSU e dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro aveva siglato un'ipotesi contrattuale frutto di una negoziazione caratterizzata dalla volontà comune di lavorare nell'interesse del personale del comparto e della qualità dei servizi offerti alla comunità ennese. L'accordo ora definitivamente operativo assume un'importanza strategica perché garantisce al personale del comparto istituti fondamentali quali il fondo per l'incentivazione della produttività e altri miglioramenti economici che riconoscono l'impegno quotidiano dei lavoratori impegnati in prima linea nella tutela della salute pubblica. L'esito positivo della contrattazione rappresenta un segnale incoraggiante per il settore sanitario locale e conferma l'impegno dell'ASP di Enna nel valorizzare il proprio personale attraverso strumenti contrattuali che coniugano le esigenze organizzative con il riconoscimento professionale ed economico dei lavoratori, elemento indispensabile per garantire servizi efficienti e condizioni lavorative adeguate.