Aiuti ai Comuni siciliani in dissesto, pressing della Cgil alla politica nazionale

Dopo l’appello lanciato dalla CGIL Sicilia e dalla CGIL di Ragusa sulla gravissima crisi finanziaria che colpisce 120 Comuni dell’Isola, di cui ben 7 su 12 nella provincia iblea, cresce in tutta la regione il fronte delle amministrazioni che hanno formalmente deliberato il proprio sostegno alla proposta del sindacato. Le Giunte comunali di Acicatena, Santa Venerina, Modica, Pozzallo, Chiaramonte Gulfi e Acate con delibere approvate nei giorni scorsi, hanno espresso adesione piena ai contenuti dell’iniziativa promossa dalla CGIL, chiedendo al Governo nazionale l’adozione urgente di una norma in Legge di Bilancio che garantisca liquidità immediata ai Comuni in dissesto o pre-dissesto, tramite Cassa Depositi e Prestiti, fino a un importo complessivo di 150 milioni di euro . “Queste delibere rappresentano un passo politico importante, ha affermato Giuseppe Roccuzzo (nella foto), segretario generale CGIL Ragusa. Stiamo assistendo a un movimento corale di amministrazioni locali che chiedono una risposta concreta, sostenibile e duratura alla crisi finanziaria dei Comuni. La nostra proposta nasce dal basso, dai territori che soffrono e non vogliono arrendersi all’idea di un declino amministrativo e sociale senza ritorno.” Arriva intanto un altro segnale importante e concreto dopo l’appello lanciato dalla CGIL di Ragusa e dalla CGIL Sicilia sulla drammatica situazione finanziaria degli enti locali. Due emendamenti, uno presentato dal senatore Antonio Nicita e un secondo a firma delle senatrici Ketty Damante e Elisa Pirro, intervengono sul delicato tema della liquidità per i Comuni in dissesto o pre-dissesto, proponendo misure di sostegno attraverso l’introduzione dell’articolo 122 bis nella legge di bilancio. Si tratta di un passaggio importante: l’emendamento sarà discusso in Aula entro il 15 dicembre, nell’ambito dell’approvazione definitiva della manovra finanziaria. La CGIL evidenzia come la mancanza di liquidità stia compromettendo la capacità dei Comuni di erogare servizi essenziali, il pagamento regolare degli stipendi ai dipendenti e la continuità occupazionale nelle cooperative sociali. Inoltre, il blocco delle stabilizzazioni e la paralisi delle piante organiche aggravano la già fragile tenuta amministrativa di molti enti locali. Pur essendoci posti vacanti, gli stessi enti non possono procedere a nuove assunzioni; solo in provincia di Ragusa si tratta di non meno di 50 posti di lavoro. “Il dissesto non può più essere considerato una soluzione, aggiunge Roccuzzo. In Sicilia oltre il 50% dei Comuni che hanno dichiarato il dissesto non è riuscito a riequilibrare i conti. Serve un intervento straordinario che restituisca ossigeno finanziario, ma anche dignità istituzionale e sociale alle comunità locali.” Altri Comuni siciliani stanno avviando percorsi deliberativi analoghi, coordinandosi con la CGIL Ragusa e la CGIL Sicilia per consolidare un fronte unitario. “La battaglia per salvare i Comuni siciliani dal collasso non è solo una questione contabile, conclude Roccuzzo, ma un atto di giustizia verso lavoratori, cittadini e imprese che ogni giorno subiscono le conseguenze della crisi amministrativa. Chiediamo alla politica nazionale di non restare indifferente.”