Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Marsala, cade in un pozzo senz'acqua: salvato dai vigili del fuoco

CronacaTrapani

Un uomo di 52 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco in un pozzo senz'acqua in contrada Amabilina, a Marsala, a una profondità di 30 metri.
La squadra del distaccamento è arrivata sul posto e ha provveduto con una manovra di calata a raggiungere l'infortunato che non era in pericolo di vita.
Considerate le difficoltà nel recupero dovute allo spazio ridotto e la profondità del pozzo, si è reso necessario l'intervento di personale in possesso della specializzazione di Saf avanzata.
Il malcapitato è stato immobilizzato con tecniche Tpss (Tecniche di primo soccorso sanitario) su una tavola spinale e con una manovra di recupero è stato consegnato al personale sanitario presente sul posto. L'intervento ha avuto una durata di circa 3 ore.

