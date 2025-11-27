ou
Sciopero dei giornalisti, domani in piazza a Palermo

CronacaPalermo

A Palermo, domani, i giornalist iin sciopero saranno in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo,dalle 11, aderendo così all'invito della Federazione nazionaledella stampa nell'ambito della mobilitazione per il rinnovo de lcontratto di lavoro Fnsi/Fieg atteso da 10 anni. "Il settore dell'informazione - dice l'Assostampa siciliana -, nello stesso periodo, è stato destinatario di ingenti risorse pubbliche. Ma le redazioni sono state falcidiate da stati dicrisi, licenziamenti, prepensionamenti, riduzione degli stipendi (che hanno perso, a causa dell'inflazione, il 20 per cento del loro potere d'acquisto). Intanto è aumentato lo sfruttamento di collaboratori e precari e non sono state attivate misure per inserire le nuove professioni digitali e per regolare l'intelligenza artificiale. Tutto ciò causa l'impoverimento dell'offerta informativa e di una intera categoria.Quello di domani non è lo sciopero di una corporazione, è un appello alla democrazia". L'Associazione siciliana della stampa (Fnsi) chiede ai giornalisti che beneficiano del contratto Fnsi/Fieg un'ampia e convinta partecipazione all'astensione dal lavoro e a tutte le manifestazioni di mobilitazione, dice Giuseppe Rizzuto, segretario regionale dell'Assostampa.

