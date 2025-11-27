Quattro presunti spacciatori finiscono in manette nel Palermitano

Quattro spacciatori arrestati nel Palermitano dai carabinieri delle Compagnie di Monreale, Corleone e Lercara Friddi, con il supporto delle unita' cinofile di Palermo Villagrazia. Gli uomini, di eta' compresa tra i 27 e i 46 anni, tutti noti alle forze di polizia, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Monreale, dopo un mirato servizio di osservazione, hanno perquisito l'abitazione di un 46enne palermitano; il fiuto di Nadia, cane specializzato nella ricerca di stupefacenti, ha consentito di trovare in vari punti dell'appartamento, un panetto di hashish del peso di 104 grammi, 75 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri termosaldati e 38 fiale di steroidi anabolizzanti di vietata commercializzazione sul territorio nazionale. Oltre alla droga e' stato recuperato materiale vario per il confezionamento e la somma di 3.770 euro, ritenuta provento della vendita. In un altro servizio, i carabinieri della Compagnia di Corleone hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne del luogo che, a bordo di un pullman di linea, ha assunto durante il viaggio un atteggiamento nervoso; particolare che non e' passato inosservato a un Brigadiere libero dal servizio presente sul mezzo e che ha contattato i colleghi in servizio di pattuglia: al capolinea l'indagato e' stato fermato e perquisito. Negli indumenti aveva un panetto di hashish del peso di 100 grammi. E, ancora, i carabinieri della Stazione di Lercara Friddi, durante un servizio di pattuglia, hanno arrestato due extracomunitari di 27 anni (uno dei quali riconosciuto dai militari perche' gia' controllato in altre attivita') che, a bordo di un'auto, stavano percorrendo la Statale 189 in direzione di Agrigento. Fermati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di oltre 50 grammi tra cocaina, marijuana e hashish e della somma di 870 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati dai gip di Palermo e Termini Imerese. Infine, i militari della Stazione di Gangi hanno denunciato in stato di liberta' un uomo di 66 anni che, alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, ha impattato un veicolo in sosta.