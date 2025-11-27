Stravecchio Branca ti premia sempre: scopri come ottenere €20 per vivere fantastiche esperienze

Stravecchio Branca è il frutto di un’arte che sa interpretare il tempo. Ogni bottiglia racchiude mesi di paziente maturazione, durante i quali il brandy riposa in grandi tini di quercia francese e di Slavonia, arricchendosi di aromi caldi e avvolgenti. È tra le botti di Fratelli Branca Distillerie che lo Stravecchio Branca prende vita con una lavorazione fatta di piccoli dettagli che vengono scrupolosamente rispettati. La Botte Madre, storica “Magnamater” costruita nel 1892, contribuisce a imprimere struttura e profondità, custodendo la memoria del primo brandy prodotto dalla distilleria.

Il risultato è un distillato dalla brillantezza ambrata, ricco di personalità e armonia. Al naso, il bouquet rivela note primarie di vini liquorosi invecchiati, esaltate dalla dolcezza di frutta candita e note decise di legni pregiati. . Al palato, Stravecchio Branca avvolge con le note vinose consistenti, di pesche gialle sciroppate, spezie tropicali e dolci di vaniglia in un finale persistente e gradevolmente astringente di bastoncino di liquirizia.

Ogni sorso è un viaggio tra storia, tradizione e maestria artigianale.

Per le festività, Stravecchio Branca si veste di un’eleganza ancora più speciale con la Special Edition, un pack esclusivo che abbina alla bottiglia due praline al cuore di brandy firmate Dulcioliva, storica maison del cioccolato italiano dal 1888.

In questa collaborazione, l’intensità del distillato incontra la morbidezza del cioccolato, dando vita a un equilibrio raffinato tra calore e dolcezza. Il cacao fondente esalta le note ambrate e speziate del brandy, mentre il cuore liquoroso delle praline ne prolunga l’aroma e la rotondità. Il risultato è un’esperienza multisensoriale che unisce piacere e artigianalità, perfetta da condividere o da regalare a chi ama i gesti autentici e curati nei dettagli.

Oggi, in occasione dei 180 anni di Fratelli Branca Distillerie, Stravecchio Branca diventa protagonista non solo del gusto, ma anche di un’iniziativa pensata per premiare chi lo sceglie Branca Enjoy 180°. Dal 26 settembre 2025 al 15 gennaio 2026, acquistando una bottiglia da 70 cl aderente all’iniziativa, si riceve un voucher esperienziale dal valore di 20 €, da utilizzare per vivere momenti unici. Cinema, cene, viaggi, trattamenti benessere o esperienze per il tempo libero: ogni voucher trasforma l’acquisto in un’occasione concreta e memorabile da vivere.

Partecipare è semplice: basta acquistare una bottiglia di Stravecchio Branca, registrarsi sul sito ufficiale dell’iniziativa , caricare lo scontrino e scegliere tra le esperienze proposte. I crediti sono cumulabili, così ogni bottiglia diventa un passo verso esperienze sempre più ricche e personalizzate.

La promo si inserisce perfettamente nello spirito del brand: Stravecchio Branca celebra il tempo, la pazienza e la precisione necessarie per ottenere un brandy dalla personalità complessa e avvolgente, e allo stesso modo premia chi sceglie di dedicare attenzione e cura alla propria esperienza.

Con l’arrivo delle festività, Stravecchio Branca si conferma un compagno ideale: da gustare nei momenti di relax, da abbinare a dolci e cioccolato, oppure da regalare a chi apprezza l’eccellenza, la tradizione e il gusto autentico. E grazie a Enjoy 180°, ogni bottiglia offre anche la possibilità di vivere esperienze certificate, rendendo il gesto di scegliere Stravecchio Branca un momento di piacere consapevole e gratificante.

Stravecchio Branca ti premia sempre: un distillato che celebra il tempo, la qualità e la tradizione, capace di regalare emozioni al palato e, ora, anche esperienze da vivere nella vita reale. È l’incontro tra gusto e opportunità, tra eccellenza e sorpresa, che trasforma ogni acquisto in un brindisi alla passione italiana e alla cura che da 180 anni Fratelli Branca dedica ai propri prodotti.