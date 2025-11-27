ou
Wall Street Journal: 'Piano segreto della Germania per la guerra con Mosca'

Turista in arresto cardiaco salvata a Palermo da soccorritrice del 118

CronacaPalermo

Una turista francese a bordo della nave da crociera Costa Pacifica, in rada al porto di Palermo è stata salvata dai sanitari del 118, chiamati dai medici della nave per trasferire in ospedale una donna di 74 anni che avevaxuna grave crisi respiratoria. Una rianimatrice è riuscita aintubare la passeggera, che nel frattempo era andata in arrestoxcardiaco. Dopo averla stabilizzata è stata trasferita inxrianimazione all'ospedale Ingrassia. L'intervento è avvenuto nelxcuore della notte e si è concluso attorno alle 7.

