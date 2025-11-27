Palermo, confisca a Dell'Utri: la Cassazione scrive "è inammissibile"

La procura e la procura generale di Palermo avevano ritenuto che le forti disponibilita' sui conti e soprattutto che le compravendite di ville, cedute o comprate a prezzi ritenuti molto generosi da Silvio Berlusconi, fossero del tutto sproporzionati rispetto alle capacita' di reddito di Marcello Dell'Utri. E' uno degli argomenti utilizzati dalla quinta sezione della Cassazione per dichiarare l'inammissibilita' dei ricorsi contro il rigetto della proposta di confisca dei beni e di applicazione della sorveglianza speciale per cinque anni nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, originario di Palermo. Dell'Utri, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe acquisito un ingente patrimonio grazie alla sua influenza e alle capacita' di ricatto nei confronti di Silvio Berlusconi, oltre che al potere intimidatorio derivante dalla sua vicinanza a Cosa nostra, sin dagli anni '70. Tutti fatti accertati nella sentenza definitiva di condanna nei confronti dell'ex manager di Publitalia. Berlusconi era stato a sua volta indagato, a Palermo, Caltanissetta e Firenze, ma la sua posizione era stata sempre archiviata. Gli argomenti utilizzati nei ricorsi, scrive ora la Cassazione, non portano nulla di nuovo per contestare le decisioni adottate dalle sezioni misure di prevenzione di Tribunale e Corte d'appello di Palermo: anche l'osservazione secondo cui i giudici di secondo grado avrebbero di fatto copiato e incollato la prima decisione non sposta la posizione della Suprema Corte, perche' in questi casi la motivazione "per relationem" non e' sempre vietata.

Sul piano giuridico i pm e il procuratore generale di Palermo non hanno offerto elementi nuovi ne' utili per contestare il rigetto della confisca dei beni nei confronti di Marcello Dell'Utri e dei suoi familiari. Si legge ancora nella sentenza, depositata ieri, con cui la Cassazione ha negato la riapertura del caso riguardante l'ex senatore di Forza Italia, condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I supremi giudici osservano che proprio la decisione negativa del tribunale di Palermo era stata emessa "pur a fronte delle condanne irrevocabili riportate dal proposto" e di una serie di altri elementi, ma difetta la "attualita' della pericolosita' sociale". Scrive il relatore ed estensore della motivazione, Giovanni Francolini, che fu giudice a Palermo, che la attualita' non viene dimostrata dai ricorsi, "anche alla luce della data delle condotte rispetto agli acquisti dei beni e ai dati relativi ai flussi finanziari da Silvio Berlusconi a Marcello Dell'Utri e delle relative causali". Se i reati erano stati commessi dal 1974 al 1992, in sostanza, le donazioni erano avvenute a cavallo tra la fine degli anni '10 e l'inizio dei '20 del nuovo secolo. Mancava poi la dimostrazione della "derivazione illecita dei beni intestati allo stesso Dell'Utri e ai suoi stretti congiunti" e anche "dell'origine radicalmente illecita del patrimonio del proposto", che, secondo i pm, era legata alle "ingenti dazioni ricevute da Silvio Berlusconi". Ma il tribunale, a questo proposito, aveva valutato negativamente, per la sua genericita', l'informativa della Dia di Firenze del 15 settembre 2021 e la relazione dei consulenti tecnici del pm. Per quel che riguarda le vicende riguardanti la vendita di Villa Comalcione, a Torno (Como) e Villa Otto (anch'essa sul lago di Como). In sostanza "le operazioni economiche che da esse sono emerse non consentivano di attribuire al proposto altri fatti di reato" e per la vendita di Villa Comalcione (valore presunto 9 milioni, comprata da Berlusconi per 21), "il Tribunale aveva rilevato la genericita' della ricostruzione nell'ottica di una intestazione fittizia dell'immobile". I proventi "furono comunque utilizzati per l'acquisto di una villa nella Repubblica Dominicana (nella lista dell'Ue sui paradisi fiscali)" e questo, assieme all'acquisto di Villa Otto, avrebbe evidenziato "la protrazione di Dell'Utri nell'agire illecito", tra "il linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni intercettate", il "continuo utilizzo di stratagemmi per mascherare le continue ingentissime provviste finanziarie ricevute da lui e dai suoi familiari e sempre sottaciute all'Autorita' giudiziaria". Ma l'atto di appello del Pg "si era limitato a prospettare la lettura alternativa dell'organo proponente". E "oltre a cio', difettava di specificita' estrinseca".