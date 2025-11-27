Differenze Nord-Sud: esistono davvero? Ecco i settori più coinvolti
Se ne parla sempre tanto, ma esistono davvero le differenze tra Nord e Sud? In parte sì, diciamo che non tutte le cose sono uguali. Dal lavoro alla sanità, fino all'intrattenimento e ai casino online, alcune cose meritano di essere menzionate perché implicano anche degli stili di vita diversi. Per esempio, al Sud la qualità della connessione non è sempre eccellente e questo incide sul modo in cui viene usato il web.
Lavoro e consumi: quando il portafoglio fa davvero la differenza
Se guardiamo il lato economico, al Nord si spendono in media 3032 euro al mese, contro i 2199 del Sud. Ben 834 euro di differenza che si riflettono sulla differenza di stipendi. Ma in cosa si spende di più? Al Sud pesano soprattutto i beni primari come gli alimentari (25,4%), mentre nel Nord salgono le spese per la ricreazione, lo sport e la cultura. Sono delle scelte che rispecchiano i redditi e le diverse opportunità sul territorio. Eppure, sul piano macroeconomico il Pil è cresciuto in modo simile nelle varie zone: +0,9% nel Mezzogiorno, come nel Nord-Ovest e nel Centro. Solo il Nord-Est è più debole. Poi, l'occupazione aumenta di più proprio al Sud, +2,2% contro +1,6% nazionale. Questo è un segnale che non cancella i divari, ma che racconta una dinamica del lavoro più vivace nel Mezzogiorno.
Sanità e digitale: due Italie, in base all'indicatore che guardi
Se guardiamo le liste d'attesa, il tempo medio al Nord è di 114 giorni, al Centro è di 126 e al Sud è di 108. Sono dei numeri che fanno capire che ci sono delle criticità, i tempi d'attesa al Nord sono maggiori, ma la rete è più solida e ci sono più servizi per le emergenze. I territori meridionali in questo sono più fragili. Il digitale è l'altra faccia del gap. Nel 2024, l'81,9% degli italiani usa Internet con regolarità, ma il Mezzogiorno resta indietro di ben 7 punti rispetto al Nord. Anche l'accesso domestico a Internet è più basso di 4,8 punti rispetto al Centro-Nord. Nel frattempo, la posa della fibra prosegue, Infratel ha collaudato 5064 comuni FTTH e 2759 siti FWA. Quindi, l'infrastruttura avanza, ma non allo stesso ritmo ovunque. La qualità della rete si riflette sulla vita quotidiana: streaming più stabile, cloud più veloce e anche un'esperienza migliore nei giochi online. Non a caso, l'intrattenimento digitale è fatto di contenuti e di servizi che richiedono banda, dai film in 4K ai giochi, fino alle partite alle slot online su Betfair, che senza una buona connettività non offrono la stessa esperienza.
Quindi, effettivamente non si tratta solo di uno stereotipo di vecchia data, ci sono davvero delle differenze tra Nord e Sud anche se non andrebbero demonizzate. Sia quelle lavorative che quelle sanitarie sono legate al fatto che ci sono infrastrutture diverse nelle varie zone d'Italia e che non tutti i poli sono serviti allo stesso modo. Nonostante questo, la direzione è comune, sia Nord che Sud puntano all'innovazione e alla digitalizzazione.