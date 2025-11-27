Differenze Nord-Sud: esistono davvero? Ecco i settori più coinvolti

Se ne parla sempre tanto, ma esistono davvero le differenze tra Nord e Sud? In parte sì, diciamo che non tutte le cose sono uguali. Dal lavoro alla sanità, fino all'intrattenimento e ai casino online , alcune cose meritano di essere menzionate perché implicano anche degli stili di vita diversi. Per esempio, al Sud la qualità della connessione non è sempre eccellente e questo incide sul modo in cui viene usato il web.

Lavoro e consumi: quando il portafoglio fa davvero la differenza

Se guardiamo il lato economico, al Nord si spendono in media 3032 euro al mese, contro i 2199 del Sud. Ben 834 euro di differenza che si riflettono sulla differenza di stipendi. Ma in cosa si spende di più? Al Sud pesano soprattutto i beni primari come gli alimentari (25,4%), mentre nel Nord salgono le spese per la ricreazione, lo sport e la cultura. Sono delle scelte che rispecchiano i redditi e le diverse opportunità sul territorio. Eppure, sul piano macroeconomico il Pil è cresciuto in modo simile nelle varie zone: +0,9% nel Mezzogiorno, come nel Nord-Ovest e nel Centro. Solo il Nord-Est è più debole. Poi, l'occupazione aumenta di più proprio al Sud, +2,2% contro +1,6% nazionale. Questo è un segnale che non cancella i divari, ma che racconta una dinamica del lavoro più vivace nel Mezzogiorno.

Sanità e digitale: due Italie, in base all'indicatore che guardi

Se guardiamo le liste d'attesa, il tempo medio al Nord è di 114 giorni, al Centro è di 126 e al Sud è di 108. Sono dei numeri che fanno capire che ci sono delle criticità, i tempi d'attesa al Nord sono maggiori, ma la rete è più solida e ci sono più servizi per le emergenze. I territori meridionali in questo sono più fragili. Il digitale è l'altra faccia del gap. Nel 2024, l'81,9% degli italiani usa Internet con regolarità, ma il Mezzogiorno resta indietro di ben 7 punti rispetto al Nord. Anche l'accesso domestico a Internet è più basso di 4,8 punti rispetto al Centro-Nord. Nel frattempo, la posa della fibra prosegue, Infratel ha collaudato 5064 comuni FTTH e 2759 siti FWA. Quindi, l'infrastruttura avanza, ma non allo stesso ritmo ovunque. La qualità della rete si riflette sulla vita quotidiana: streaming più stabile, cloud più veloce e anche un'esperienza migliore nei giochi online. Non a caso, l'intrattenimento digitale è fatto di contenuti e di servizi che richiedono banda, dai film in 4K ai giochi, fino alle partite alle slot online su Betfair , che senza una buona connettività non offrono la stessa esperienza.

Quindi, effettivamente non si tratta solo di uno stereotipo di vecchia data, ci sono davvero delle differenze tra Nord e Sud anche se non andrebbero demonizzate. Sia quelle lavorative che quelle sanitarie sono legate al fatto che ci sono infrastrutture diverse nelle varie zone d'Italia e che non tutti i poli sono serviti allo stesso modo. Nonostante questo, la direzione è comune, sia Nord che Sud puntano all'innovazione e alla digitalizzazione.