Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Un supermercato di nuova generazione con 1.500 mq di superficie di vendita, spazi moderni e servizi evoluti: apre a Trapani il nuovo SuperConveniente del Gruppo Sottile, storico partner del Gruppo Arena, che porta in città un punto vendita pensato per unire convenienza quotidiana, ampiezza di scelta e qualità dei servizi.

Con questa apertura, SuperConveniente rafforza ulteriormente la propria presenza nel capoluogo: per la città di Trapani si tratta del terzo punto vendita ad insegna SuperConveniente, un segnale concreto della risposta positiva del territorio e della volontà di continuare a investire con continuità.

La cerimonia di pre-inaugurazione, svoltasi il 26 novembre alla presenza delle istituzioni, ha visto la partecipazione di Matteo Sottile, Presidente della Sottile Srl, dell’intera famiglia Sottile con la moglie Loredana e i figli Mario e Sonia già attivi in azienda, del Presidente del Gruppo Arena Cristofero Arena, del Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena e Presidente di Gruppo VéGé, e di rappresentanti del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Arena, tra cui Giusy Arena.

All’evento hanno inoltre preso parte il Vescovo della Diocesi di Trapani, Mons. Pietro Maria Fragnelli, e l’Assessore Giuseppe Pellegrino del Comune di Trapani, con deleghe all’Urbanistica e alla Tutela del Territorio.

Durante la giornata di apertura, il pubblico è stato accolto anche dalla presenza di Sasà Salvaggio, testimonial dell’insegna SuperConveniente, che ha divertito e intrattenuto i numerosi clienti intervenuti.

La forza è nella cooperazione

Dal 2016 si è consolidato un forte partenariato tra la Sottile Srl e il Gruppo Arena. Da allora, la Sottile Srl è diventata il partner di riferimento sia per l’insegna Decò sia per l’insegna SuperConveniente sull’intera provincia di Trapani, costruendo una rete solida che oggi conta 8 supermercati, tutti dislocati sul territorio provinciale.

Una presenza che si inserisce in un sistema ancora più ampio: grazie anche agli altri partner locali, la rete Decò e SuperConveniente conta oggi 18 punti vendita tra Trapani e provincia, a testimonianza di una presenza strutturata che genera occupazione, servizi e valore per il territorio.

Rigenerazione urbana e qualità dei servizi

Si tratta di una nuova costruzione che ha restituito valore a un’area della città, rendendola attrattiva dal punto di vista urbanistico e commerciale. Il nuovo SuperConveniente si distingue come uno dei supermercati più grandi di Trapani ed è stato progettato per offrire standard di servizio elevati, spazi confortevoli e un’esperienza di spesa moderna e funzionale.

Spazio Sapore: qualità tutto il giorno

Il supermercato integra una moderna area Spazio Sapore, pensata per accompagnare i clienti in ogni momento della giornata: dalla colazione al pranzo, fino alla cena.

Qui è possibile trovare piatti espressi, take away, pizzeria, gastronomia calda e fredda, con una proposta pensata per chi cerca qualità, rapidità e convenienza, senza rinunciare al gusto.

Sostenibilità concreta

Il punto vendita è stato progettato con soluzioni tecnologiche all’avanguardia che garantiscono efficienza energetica e attenzione all’ambiente: impianto fotovoltaico, illuminazione LED, sistemi di refrigerazione a CO₂ e climatizzazione ad alta efficienza.

Apre anche il nuovo store Globo

Contestualmente all’apertura del SuperConveniente inaugura anche il nuovo store Globo, con una superficie di 2.500 mq, ampliando l’offerta commerciale dell’area con abbigliamento, calzature, sport e accessori per tutta la famiglia.

Le dichiarazioni

Cav. Lav. Giovanni Arena – AD Gruppo Arena e Presidente Gruppo VéGé

«Il Gruppo Sottile è da anni uno dei partner più solidi della nostra rete. Gli otto punti vendita che oggi gestisce nel Trapanese sono parte di un sistema più ampio che vive anche grazie al lavoro e alla visione di altri imprenditori del territorio. Oggi la rete Decò e SuperConveniente conta 18 punti vendita tra Trapani e provincia: una presenza che genera occupazione, servizi e valore concreto.

Fra pochi mesi celebreremo un traguardo importante: dieci anni di partnership con il Gruppo Sottile, un percorso costruito su fiducia, coerenza e rispetto reciproco. E guardando avanti, con le nuove aperture già previste, supereremo quota 20 punti vendita nel Trapanese, ponendo le basi per diventare il gruppo di riferimento della provincia di Trapani.

Questa crescita è anche il frutto della professionalità del Gruppo Sottile, che nel tempo è diventato un vero modello imprenditoriale all’interno della nostra rete».

Matteo Sottile – Presidente Sottile Srl

«Il nostro rapporto con il Gruppo Arena dura da quasi dieci anni ed è cresciuto non solo come partnership imprenditoriale, ma come legame umano tra due famiglie.

Con Giovanni Arena ci unisce un’amicizia fondata sulla professionalità, sulla serietà e su una visione comune del fare impresa.

Ringrazio il Gruppo Arena e tutta la famiglia Arena per la fiducia e la stima.

Questa apertura è il simbolo di un percorso condiviso che continua a crescere».

Uno sguardo avanti

L’apertura di Trapani si inserisce in un percorso di sviluppo che proseguirà con nuovi investimenti sul territorio. Un’apertura che conferma una visione industriale di lungo periodo.