Scalata a Mediobanca: indagati Lovaglio, Milleri, Caltagirone

L'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e l'ad di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio sono indagati dalla Procura di Milano per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza.

Lo ha anticipato online il Corriere della Sera e la notizia è stata confermata all'ANSA.

L'inchiesta vede al centro un presunto accordo in relazione all'offerta pubblica di scambio che ha portato l'istituto senese ad acquisire la maggioranza di Mediobanca. Sono iscritti per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti il Gruppo Caltagirone e la holding Delfin.

Mps scivola in Borsa dopo indagini su scalata Mediobanca

Scivola in borsa Mps dopo le notizie sulle indagini della Procura di Milano sulla scalata a Mediobanca. Il titolo cede il 5,3% a 8,26 euro. Sotto pressione anche il titolo di Piazzetta Cuccia, in calo del 2,9% a 16,58 euro.