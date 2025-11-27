ou
ULTIME NOTIZIE

Corte dei Conti: progetto del Ponte? Violate 2 normative europee

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Trovato morto in Spagna uomo scomparso nel Casertano

Trovato morto in Spagna uomo scomparso nel Casertano

Fatti&Notizie

E' stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona, in Spagna, Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni.
Lo confermano all'ANSA fonti diplomatiche.
Il ritrovamento del corpo del giovane é avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ha avviato un'indagine sulla morte.
Il consolato generale d'Italia a Barcellona assiste dal primo momento i genitori di Rocco Amato, assistiti da un legale, e che hanno raggiunto Barcellona.

Potrebbero Interessarti