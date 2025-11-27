ou
ULTIME NOTIZIE

Corte dei Conti: progetto del Ponte? Violate 2 normative europee

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Bari, operazione antimafia contro il clan Strisciuglio

Bari, operazione antimafia contro il clan Strisciuglio

Altro sud

Carabinieri della compagnia Bari San Paolo hanno condotto questa mattina una operazione antimafia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, a carico di presunti componenti del gruppo criminale Strisciuglio.
Secondo quanto si è appreso, sono una decina le persone coinvolte.
Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e tentata estorsione aggravate, porto e detenzione di armi da sparo clandestine e da guerra, ricettazione, lesioni personali aggravate, accensioni ed esplosioni pericolose, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Potrebbero Interessarti