Vibo Valentia, Daspo per 5 anni a giocatore che ha aggredito arbitro 17enne

Daspo per 5 anni nei confronti del calciatore del Francica che domenica scorsa, nel corso dell'incontro col Girifalco, valido per il campionato di seconda categoria calabrese, ha aggredito l'arbitro 17enne.

Il provvedimento é stato emesso dal questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ed é valido per tutti gli incontri di calcio in programma in Calabria e su tutto il territorio nazionale.

Il calciatore aveva aggredito l'arbitro, colpendolo con alcuni schiaffi e percuotendolo con violenza, dopo che il direttore di gara aveva decretato la sua espulsione a causa di un fallo di gioco.

L'arbitro, a causa dell'aggressione, aveva subito alcune escoriazioni ed aveva dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia.

Gli accertamenti che hanno portato all'emissione del Daspo sono stati effettuati dal personale della Digos e della Divisone anticrimine della Questura di Vibo Valentia.

A carico del giocatore responsabile dell'aggressione é stato anche disposto l'obbligo per due anni a presentarsi ai carabinieri in occasione degli incontri in cui sarà impegnata la squadra del Francica.