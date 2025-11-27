Morto in ospedale a Palermo operaio caduto impalcatura

E' morto l'operaio rimasto gravemente ferito, cadendo da una impalcatura, in un cantiere edile al Policlinico di Palermo. Giuseppe La Rosa, 60 anni, di Belmonte Mezzagno, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dopo l'incidente sul lavoro, non ce l'ha fatta.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Il Comune di Belmonte Mezzagno ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. La Direzione Strategica del Policlinico di Palermo, si legge in una nota, "a nome di tutta l'Azienda ospedaliera universitaria, con grande tristezza esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell'operaio vittima del grave incidente avvenuto in un cantiere dell'ospedale. Alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che gli erano vicine, l'AOUP rivolge le più sentite condoglianze ed esprime sincera vicinanza in questo momento di grande dolore. Il Policlinico conferma la piena collaborazione con le autorità competenti per l'accertamento delle dinamiche dell'accaduto", conclude la nota.