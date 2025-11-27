ou
ULTIME NOTIZIE

Corte dei Conti: progetto del Ponte? Violate 2 normative europee

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Cagnolina 'Timida' uccisa a Siracusa, forse Regione sarà parte civile

Cagnolina 'Timida' uccisa a Siracusa, forse Regione sarà parte civile

CronacaPalermoSiracusa

"Porterò in giunta la proposta di costituzione di parte civile della Regione Siciliana nel processo contro i tre imputati accusati della barbara uccisione della cagnolina Timida, avvenuta a Siracusa lo scorso aprile. È un atto necessario per affermare con forza che il governo siciliano non tollera alcuna forma di violenza sugli animali". Lo dice l'assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino, in merito alla tragica vicenda che ha profondamente indignato l'opinione pubblica, di una cagnolina anziana legata ai binari ferroviari, decapitata e uccisa dal passaggio di un treno.
"Ritengo lodevole l'iniziativa del Consiglio comunale di Siracusa, dove è stata approvata una mozione per la costituzione di parte civile. Come diceva Gandhi, la civiltà di un popolo si misura da come vengono trattati gli animali, un principio che deve guidare l'azione delle istituzioni nel lanciare un messaggio inequivocabile: nella nostra società non c'è spazio per atti di tale barbarie".

Potrebbero Interessarti