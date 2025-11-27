Cagnolina 'Timida' uccisa a Siracusa, forse Regione sarà parte civile

"Porterò in giunta la proposta di costituzione di parte civile della Regione Siciliana nel processo contro i tre imputati accusati della barbara uccisione della cagnolina Timida, avvenuta a Siracusa lo scorso aprile. È un atto necessario per affermare con forza che il governo siciliano non tollera alcuna forma di violenza sugli animali". Lo dice l'assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino, in merito alla tragica vicenda che ha profondamente indignato l'opinione pubblica, di una cagnolina anziana legata ai binari ferroviari, decapitata e uccisa dal passaggio di un treno.

"Ritengo lodevole l'iniziativa del Consiglio comunale di Siracusa, dove è stata approvata una mozione per la costituzione di parte civile. Come diceva Gandhi, la civiltà di un popolo si misura da come vengono trattati gli animali, un principio che deve guidare l'azione delle istituzioni nel lanciare un messaggio inequivocabile: nella nostra società non c'è spazio per atti di tale barbarie".