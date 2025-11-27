Omicidi Vecchio e Rovetta a Catania, chiesto processo per il boss Ercolano

Sarebbe Aldo Ercolano, nipotedello storico boss mafioso Benedetto Santapaola e suo 'alterergo' dopo il suo arresto, il mandante del duplice omicidiodegli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchiouccisi il 31 ottobre 1990 nel sito dell'Acciaierie Megara diCatania dalla mafia per il rifiuto di cedere alle richieste di'pizzo'. E' la tesi della Procura generale del capoluogo etneoche ha chiesto il rinvio a giudizio dello storico capamafiaetneo attualmente detenuto nel carcere di Oristano. L'ergastolano, detenuto per mafia e diversi delitti, compreso quello del giornalista Pippo Fava, è ritenuto "l'ideatore e l'organizzatore", in concorso con ignoti, dell'agguato. Il provvedimento è firmato dal procuratoregenerale Carmelo Zuccaro e dai Nicolò Marino e GiovannellaScaminaci e si basa su indagini del nucleo di Poliziagiudiziaria interforze e della Dia di Catania. A Ercolano sicontesta di avere agito "con premeditazione" e anche "leaggravanti dei motivi abbietti e futili, per garantire ilpredomino nel territorio catanese e i vantaggi economici alla famiglia catanese di Cosa Nostra, ma anche di assicurarsi il profitto dell'estorsione alle Acciaiere Megara che poi è partita da gennaio 1991". La Procura generale ha chiesto il processo di altri quattroimputati accusati di estorsione aggravata dall'avere favoritoCosa nostra, reati contestati anche ad Aldo Ercolano. Sono Vincenzo Vinciullo, Antonio Alfio Motta, Francesco Tusa e Leonardo Greco. L'accusa delinea anche i ruolo che ciascunimputato avrebbe avuto: Aldo Ercolano, con il padre, ilcapomafia defunto 'Pippo', avrebbe avuto il ruolo di mandantedella tangente mafiosa, Greco, invece, di organizzatore, Tusa eMotta di 'riscossori' e Vinciullo di 'negoziatore'. Secondo l'accusa l'estorsione sarebbe stata commessa in concorso con esponenti di spicco di Cosa nostra, tutti deceduti: Bernardo Provenzano, Pippo Ercolano, Nicolò Greco, Lucio Tusa e Luigi Ilardo. Tra le minacce, oltre alle telefonate minatorie, anche il posizionamento di proiettili sul sedile di un dirigente e nel giardino della moglie di Rovetta. Secondo laricostruzione della Procura generale i vertici di Alfa Acciaidi Brescia, indicati come parti offese nell'inchiesta,sarebbero stati costretti a versare dal 1991 in più tranche lasomma di un miliardo delle vecchie lire da corrispondere a'famiglie' di Cosa nostra di Catania, Caltanissetta e Palermo.