ou
ULTIME NOTIZIE

Corte dei Conti: progetto del Ponte? Violate 2 normative europee

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scontro fra due auto alla Playa, un morto a Catania: indagano i vigili

Scontro fra due auto alla Playa, un morto a Catania: indagano i vigili

CronacaCatania

Incidente mortale in viale Kennedy, nella zona della Playa, a Catania. Coinvolte due auto all'altezza dell'hotel Le Dune. A perdere la vita, secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Municipale del capoluogo etneo, il conducente di una delle due vetture una volta giunto in ospedale, dove è stato condotto dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco. Indagini sono in corso per accertare l'esatta dinamica.

Potrebbero Interessarti