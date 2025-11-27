Mattarella interviene su ex Province, Lombardo: monito non può essere ignorato

"L'autorevole monito delpresidente Mattarella sul limbo da cui vanno fatte uscire le province non può essere ignorato. Il legislatore trascorsi 11anni dalla legge Delrio ha il dovere di intervenire per ridare vita, restituendo ai cittadini il diritto di eleggerne gli organi, all'ente intermedio che deve tornare a svolgere funzioni essenziali per le comunità e per il territorio. In Sicilia la Regione potrebbe rimettere mano ad un sostanziale decentramentodi risorse, personale e poteri che ne consentirebbero tral'altro una gestione più vicina ai bisogni e ai progetti deicittadini". Lo dice Raffaele Lombardo, leader del Mpa ed ex presidente della provincia di Catania nel quinquennio 2003/2008.