Corte dei Conti: progetto del Ponte? Violate 2 normative europee

Due bollini rosa agli ospedali di Siracusa e Lentini

Salute e MedicinaSiracusa

L'ospedale Umberto I di Siracusa e l'ospedale di Lentini sono stati insigniti del riconoscimento di due bollini rosa ciascuno da parte della Fondazione Onda ETSper il biennio 2026-2027. Questo risultato attesta l’attenzione dell’Azienda nella promozione della medicina di genere, ampliando l'offerta certificata sul territorio di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, con percorsi ottimizzati per il genere femminile. La cerimonia di consegna dei bollini rosa si è svolta oggi a Roma al ministero della Salute, dove l'Asp di Siracusa è stata rappresentata dal direttore del Dipartimento Materno Infantile e del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Siracusa Antonino Bucolo e dal direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia di Lentini Francesco Cannone.  "L'ottenimento dei bollini rosa per gli ospedali di Siracusa e Lentini – dice il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Chiara Serpieri - è il risultato di un impegno collettivo e  vvvcostante dell'intera rete aziendale. Ringraziamo tutto ilpersonale sanitario per avere fatto ottenere agli ospedalisiracusani la certificazione di Fondazione Onda che attesta laqualità di una medicina di genere moderna e attenta, rafforzandol'offerta di percorsi di cura personalizzati. Continueremo ainvestire sulla specializzazione e sull'approcciomultidisciplinare per garantire che la salute delle donne siauna priorità ben supportata e accessibile in tutto il territorio".

