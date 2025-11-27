Corte dei Conti: progetto del Ponte? Violate 2 normative europee

Nelle 33 pagine delle motivazioni sulla bocciatura da parte della Corte dei Conti del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, emergono in particolare la violazione di due direttive europee. La prima sulla conservazione dell'habitat naturale, e la seconda sulle modifiche contrattuali e mancato parere dell'Art (Autorità di regolazione dei trasporti) sul piano tariffario. La presidenza del Consiglio e il ministero dei Trasporti sono già al lavoro per rispondere puntualmente ai due rilievi.