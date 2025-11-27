Auto della Finanza incendiate a Modica, chiesti interventi straordinari

L'incendio, questa mattina, alle 4, di due auto della Guardia di Finanza, parcheggiate nell'area riservata, accanto alla sede della Compagnia di Modica, in corso Umberto, continua a suscitare preoccupazione. Numerose le reazioni e le prese di posizione contro un episodio che assume le caratteristiche di una vera e propria intimidazione. A scendere in campo - dopo la sindaca, Maria Monisteri, il PD, Confcommercio, Fratelli d'Italia - sono i consiglieri comunali dei Gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee.

"Il gravissimo episodio che ha colpito la Guardia di Finanza di Modica desta una profonda preoccupazione, affermano i consiglieri. Questo atto, plateale e sfrontato, non solo è un attacco diretto a un’Istituzione fondamentale per la nostra sicurezza, ma riaccende con forza l’allarme (che in realtà non si è mai sopito) sulla sicurezza urbana nella nostra città, che si trova ad affrontare fenomeni criminali di una gravità che non le appartiene. Oltre alla condanna ferma e inequivocabile di questi fatti inaccettabili e alla massima solidarietà e vicinanza nei confronti della Guardia di Finanza di Modica, è arrivato il momento di agire e di dare una risposta forte e coesa come Comunità. Quando le Istituzioni preposte alla sicurezza vengono colpite in modo così palese, la percezione di sicurezza dei cittadini ne risente drasticamente, minando la fiducia nel sistema. Per queste ragioni, è improrogabile e urgente un’azione su due fronti: Tavolo istituzionale sulla sicurezza urbana e intervento straordinario delle Forze dell’Ordine.

Occorre dare immediata e urgente attuazione alla mozione sulla Sicurezza Urbana approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Modica nella seduta dello scorso 29 settembre. È essenziale costituire immediatamente il Tavolo di monitoraggio periodico sulla sicurezza urbana. Questo Tavolo deve essere un luogo di confronto inclusivo e costruttivo, chiamando a sé: il Sindaco, i Consiglieri dei gruppi consiliari, i rappresentanti delle Associazioni di categoria, del Terzo Settore e delle Comunità di stranieri residenti a Modica. È altresì fondamentale coinvolgere la deputazione regionale e nazionale per garantire il massimo supporto istituzionale. Le “passeggiate” nei quartieri della nostra città, documentate sui social, non bastano!

Risulta, altresì, indispensabile un intervento straordinario delle Forze dell’Ordine e del Prefetto, attraverso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La situazione richiede un innalzamento dei livelli di controllo e una strategia mirata per intercettare e debellare queste manifestazioni di criminalità. La sicurezza è un diritto e un bene comune. Non possiamo più attendere e l’Amministrazione deve dare risposte immediate e concrete".

Solidarietà alle Fiamme Gialle dall'onorevole Nello Dipasquale, deputato regionale del Partito Democratico all’ARS.

“Le donne e gli uomini della Guardia di Finanza – così come tutte le forze dell’ordine – sono quotidianamente impegnati a contrastare fenomeni criminali sempre più aggressivi e violenti. Lo fanno con professionalità e dedizione, ma spesso con organici ridotti e risorse insufficienti”. Dipasquale sottolinea come “dopo tre anni di centrodestra al Governo a Roma e a Palermo assistiamo all’indebolimento sempre più grave dei tutori dell’ordine pubblico. A parole il Governo invoca sicurezza, ma nei fatti non investe su mezzi, personale e strutture. Davanti a episodi come questo non bastano slogan, serve un impegno concreto e immediato”.

“Confido – conclude – che gli inquirenti possano risalire presto ai responsabili. Alla Guardia di Finanza di Modica e al comandante provinciale, colonnello Walter Mela, va la mia vicinanza per l’accaduto e a loro rinnovo il mio ringraziamento per il lavoro prezioso che svolgono a tutela della legalità nel nostro territorio”.

La segreteria di Modica del PD, in una nota, ha chiesto più uomini delle forze dell'ordine e l'invio dell'Esercito con l'operazione "Strade sicure".

“L’incendio, avvenuto in pieno centro storico, delle auto della Guardia di Finanza di Modica è un fatto grave e inquietante, su cui occorre fare luce al più presto. Esprimo la mia solidarietà ai militari coinvolti e la massima fiducia nel lavoro degli investigatori. Alle donne e agli uomini del Corpo va il mio ringraziamento per il servizio che svolgono ogni giorno” lo dichiara il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo.