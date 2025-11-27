Medicina di genere: Vittoria si aggiunge a Ragusa e Modica. Tre ospedali iblei con due Bollini Rosa

Fondazione Onda ETS, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato il Bollino Rosa per il biennio 2026-2027 durante la cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute. Questo è un riconoscimento biennale che Fondazione Onda ETS attribuisce dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere.

Quest’anno il riconoscimento coinvolge in maniera ancora più significativa anche la provincia di Ragusa. Oltre alla conferma dei due Bollini Rosa all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e al “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica, entra per la prima volta nel network anche il “Riccardo Guzzardi” di Vittoria (nella foto), che ottiene a sua volta due Bollini per il biennio 2026-2027. Un risultato che rafforza la presenza dell’ASP nella rete nazionale degli ospedali impegnati nella medicina di genere e che rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni per migliorare qualità, percorsi assistenziali e accoglienza dedicata.