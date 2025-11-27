"Aiutiamoli a crescere", a Ragusa l'anteprima del documentario "Andrea Tidona-Diario di un viaggio in Africa"

Lunedì 1 dicembre alle 17, sarà proiettata l'anteprima del documentario “Andrea Tidona – Diario di un viaggio in Africa”. Il documentario sarà proiettato nei locali di ARGO SOFTWARE, Zona Industriale Terza Fase a Ragusa - ed è realizzato dall’Associazione “Aiutiamoli a Crescere”, da anni impegnata a promuovere l’istruzione come strumento di crescita e sviluppo nei contesti più fragili.

Il noto attore modicano Andrea Tidona (nella foto), socio onorario dell'Associazione, accompagnerà il pubblico in un racconto vivo e autentico dell’esperienza africana che ha ispirato il documentario. Durante l’incontro saranno anche presentati i principali risultati ottenuti nel 2025 e le nuove iniziative che l’Associazione avvierà nel 2026. A questo link è possibile scaricare il video con una piccola anticipazione: https://www.swisstransfer.com/d/63d49ebb-b530-4243-9467-7bd1aa82e7e4.

L’Associazione Aiutiamoli a Crescere ETS, nata nel 2017, è una realtà di volontariato impegnata a promuovere l’istruzione come strumento di crescita e sviluppo nei contesti più fragili. Realizza scuole nei villaggi più poveri dell’Africa, offrendo ai bambini l’opportunità di studiare in strutture sicure e adeguate, laddove prima le lezioni si svolgevano sotto alberi e in pagliai improvvisati. Le opere realizzate e quelle ancora da realizzare sono seguite direttamente dal presidente dell’associazione, il prof. Giuseppe Cugno Garrano, che si reca periodicamente sul posto e che, negli anni, ha costruito una rete di collaboratori locali fidati in Congo, Camerun e Uganda. Questo permette di garantire che ogni singolo euro donato venga effettivamente impiegato, assicurando la massima trasparenza agli associati che ricevono costanti aggiornamenti sull’iter dei lavori. Nel corso degli anni l’Associazione ha contribuito alla costruzione di ben 18 scuole in Nord Camerun. La sua attività si fonda su valori di solidarietà, trasparenza e responsabilità sociale, nella convinzione che l’istruzione rappresenti la chiave per un futuro migliore.

Per ulteriori informazioni: www.aiutiamoliacrescere.it

Contatti e ulteriori informazioni:

ASSOCIAZIONE "AIUTIAMOLI A CRESCERE" ETS

Organizzazione di Volontariato

Corso Garibaldi n.106/3 - 97015 MODICA , Tel. 3393342016