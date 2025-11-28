Imam espulso, Shahin è al Cpr di Caltanissetta

Scandendo ad alta voce in coro la richiesta "Free free Shahin", a Torino 400 persone sono partite in corteo dalla centrale Piazza Castello in direzione della via Pietro Micca.

Alla testa del serpentone illuminato dalle fiaccole compare un grande striscione sul quale si legge: "Free Shahin Nobody Deported For Supporting Palestine'.

La fiaccolata che sta attraversando il centro di Torino è stata organizzata in solidarietà e contro l'arresto di Mohamed Shahin, il 47enne imam della moschea di via Saluzzo, di origini egiziane ma in Italia da vent'anni, espulso perché ritenuto dalle autorità di polizia "una minaccia concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato".

L'accaduto, diventato un caso politico, vede le opposizioni sulle barricate per chiedere al governo di bloccare l'iter verso il rimpatrio.

Shahin attualmente si trova nel Cpr di Caltanissetta. In quanto oppositore di Al Sisi, ritiene di correre un grave pericolo in caso di rimpatrio e ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale.