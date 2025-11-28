Caos nei Pronto soccorso, Codacons chiede intervento del Ministero

Il Codacons e il Codacons Medici accendono i riflettori sul crescente caos nei pronto soccorso siciliani, dove, secondo le segnalazioni ricevute dai cittadini, pazienti in codice verde e giallo resterebbero per ore, talvolta per l’intera notte, in attesa di visita, in condizioni che potrebbero configurare un grave disservizio e una possibile violazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Le testimonianze raccolte descrivono corridoi affollati, barelle ovunque e personale insufficiente, con difficoltà persino nel garantire privacy e dignità ai pazienti più fragili. Un quadro allarmante che richiede un intervento immediato da parte delle autorità sanitarie. "Se confermato, questo scenario – affermano le associazioni – sarebbe un segnale evidente delle criticità che stanno mettendo sotto pressione il sistema di emergenza-urgenza siciliano e renderebbe necessaria una verifica approfondita da parte dell’Assessorato regionale alla Salute e del Ministero della Salute". Il Codacons e il Codacons Medici annunciano la presentazione di una richiesta formale al Ministero della Salute per l’attivazione di un accesso ispettivo straordinario, finalizzato a verificare i tempi reali di attesa, le dotazioni organiche e le condizioni operative nei pronto soccorso dell’isola. Parallelamente sarà inoltrata all’Assessorato regionale della Salute la richiesta di adottare misure urgenti di potenziamento del personale, insieme a interventi di riorganizzazione dei flussi e all’aumento delle postazioni di Osservazione Breve Intensiva.