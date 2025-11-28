Volley Modica, due trasferte di fila per tentare difficile riscatto

La trasferta di Sabaudia sul campo della Plus Volleyball, in programma al “PalaVitaletti” domenica pomeriggio, sarà la prima delle due partite consecutive lontano dal “PalaRizza”, che attendono La Volley Avimec Modica nel campionato di serie A3. Per i biancoazzurri, reduci da tre KO di fila, quella in terra laziale sarà una sorta di crocevia che servirà a capire tante cose e come risollevarsi da una prima fase di campionato con più ombre che luci che hanno fatto alzare l'attenzione a tutto l'ambiente. Alla voglia di ripartire più forti di prima, però, s'interpone una squadra come Sabaudia che sta attraversando un buon momento di forma, che reduce da due successi consecutivi vorrà dare continuità ai risultati ottenuti e allungare la striscia davanti al suo pubblico.