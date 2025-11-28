Centro aiuto tossicodipendenze a Scicli, la protesta della maggioranza in Consiglio
L'individuazione di Scicli come sede del Centro Aiuto Interruzione delle Tossicodipendenze (CAI) provoca la protesta della maggioranza in Consiglio che ha abbandonato l'aule per manifestare il proprio disappunto e rispetto nei confronti della cittadinanza. In una nota la maggioranza consiliare considera ingiustificata l'assenza dei vertici dell'ASP di Ragusa, benché regolarmente invitati a discutere temi di cruciale importanza per la comunità. La decisione di individuare il nostro Comune quale sede di Centro Aiuto Interruzione delle Tossicodipendenze (CAI), pur condividendone il valore sociale e la finalità lodevole, solleva forti perplessità. "Riteniamo inaccettabile che la città di Scicli non abbia avuto voce in capitolo in una scelta così rilevante e che essa sia stata imposta dall'alto senza un adeguato confronto. Per queste ragioni, la maggioranza consiliare ha chiesto un rinvio dell'incontro, subordinandolo alla necessaria presenza degli interlocutori dell'ASP che forniscano:
1) Le reali motivazioni, supportate da documentazione esauriente, che hanno determinato
l'individuazione della nostra città come sede del CAI.
2) L'indicazione dell'atto deliberativo e dei criteri oggettivi in base ai quali Scicli è stata
preferita ad altre strutture provinciali che apparirebbero, a prima vista, più idonee.
Siamo profondamente delusi e amareggiati per l'ulteriore depauperamento del Presidio Ospedaliero
di Scicli. Chiediamo altresì di sapere quale specifica motivazione tecnico-sanitaria abbia reso non
applicabile il Piano di Riordino Ospedaliero relativo al Presidio ospedaliero di Scicli, ai sensi del Decreto Ministeriale 70/2015 (recepito dalla Regione Siciliana l'11/01/2019). L'ospedale cittadino ha già subito troppe perdite e merita chiarezza e rispetto.