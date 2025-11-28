Modica, stagione teatrale: al Garibaldi in scena "Il vedovo" con Massimo Ghini e Galatea Ranzi

Approda sul palco del Teatro Garibaldi di Modica una delle commedie più celebri del cinema italiano. Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, alle ore 21.00, va in scena “Il vedovo”, tratto dal film di Dino Risi, con protagonisti Massimo Ghini e Galatea Ranzi, diretti da Ennio Coltorti. La commedia, brillante, rilegge in chiave teatrale uno dei capisaldi della “commedia all’italiana”, interpretato sul grande schermo da due mostri sacri come Alberto Sordi e Franca Valeri. Al centro della vicenda c’è Alberto Nardi, industriale romano megalomane e disastroso negli affari, sposato con una ricca e abile donna d’affari. Sul palco anche Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Ruocco e Luca Scapparone. L’adattamento teatrale porta la firma di Gianni Clementi ed Ennio Coltorti. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/it/biglietti/il-vedovo-modica. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare a 0932/946991.