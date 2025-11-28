La morte di Assenza a Floridia, eseguita l'autopsia: lunedì i funerali

E' stata eseguita ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo di Carmelo Assenza, il 43enne, trovato morto in circostanze ancora misteriose, all'interno del bar Domus in vaile Paolo VI a Floridia, domenoca 16 novembre. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa, dopo l'esposto denuncia della madre della vittima, Anna Gianni che ai carabinieri ha raccontato che poco prima del decesso Carmelo Assenza sarebbe stato picchiato. La donna avrebbe anche fatto i nomi dei presunti aggressori. La verità sta comunque nell'esito dell'autopsia che verrà consegnata al pm nei prossimi 60 giorni. Intanto c'è stato il nulla osta della Procura alla resituzione della salma ai familiiari. Il corpo di Assenza verrà traslato domani mattina dal Policlinico di Catania con destinazione Floridia. Fissato anche il giorno del funerale. Si terrà lunedì 1 diembre alle 10 nella Chiesa Madre di Floridia.