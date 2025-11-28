ou
ULTIME NOTIZIE

Differenziata, i contributi regionali ai 12 comuni iblei

Incendio scuola 'Pestalozzi' di Catania, Savarino (Pd): gesto ignobile

PoliticaCatania

"l raid di stanotte alla scuola 'Pestalozzi' di Villaggio Sant’Agata, a Catania, è un gesto ignobile che va punito in modo esemplare. Non si tratta di una semplice bravata, ma di un atto che colpisce al cuore uno dei simboli delle istituzioni e della parte sana della nostra città". Lo dichiara la deputata regionale del Partito democratico, Ersilia Saverino.
"Gli autori del gesto - prosegue Saverino - vanno assicurati alla giustizia ma non possiamo ignorare che Catania, e in particolare nelle sue periferie, c'è bisogno di servizi, infrastrutture, spazi educativi e culturali. Ogni volta che un luogo di crescita e di comunità viene colpito, è la città intera a subire una ferita".
"Desidero esprimere grande vicinanza alla dirigente scolastica e a tutto il personale della 'Pestalozzi' che, pur di fronte a corridoi devastati e aule in macerie, hanno ribadito la volontà di non arrendersi. È da questo spirito che bisogna ripartire: da una scuola che non si piega. Ma la politica - conclude - deve far sentire la sua presenza concreta, accanto a chi ogni giorno lavora per costruire il futuro".

