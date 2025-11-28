Giornata mondiale contro l'Aids: mattinata di sensibilizzazione all'ospedale di Modica

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS del 1° dicembre, l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Malattie Infettive di Modica, diretta dal dottor Gaetano Cabibbo, promuove una mattinata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e aggiornate su HIV, AIDS e sulle principali infezioni sessualmente trasmesse.

Dalle 8 alle 14, presso il Padiglione A (ingresso principale) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”, sarà attivo un punto informativo dove personale sanitario distribuirà materiale divulgativo e offrirà indicazioni utili su prevenzione, diagnosi e percorsi di cura. Per informazioni o per fissare un colloquio con un medico infettivologo, è possibile contattare l’Ambulatorio di Malattie Infettive dal lunedì al venerdì, nelle ore mattutine, al numero 0932-448363. Il test HIV è disponibile presso il Laboratorio Analisi dell’ospedale (via Aldo Moro 3), dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 13:00, gratuitamente e nel pieno rispetto della privacy.