Differenziata, i contributi regionali ai 12 comuni iblei

CronacaRagusa

Pubblicato l’elenco regionale dei contributi ai Comuni sulla percentuale di raccolta differenziata. I dodici comuni iblei incassano in totale 1.427.960 euro sul fondo di 20 milioni destinato agli Enti che nel 2024 hanno superato il 60% di raccolta differenziata. Ecco la classifica dei 12 comuni iblei e il contributo ricevuto:
Ragusa ottiene 276.204,56 euro; Vittoria, sfiora i 249 mila euro, mentre Modica si attesta poco sopra i 208 mila; quindi, Comiso, con 130.652,76 euro, e Scicli, che raggiunge 119.107,03 euro. Seguono Pozzallo, a quota 92.766,44 euro, e Ispica, che supera gli 84.800 euro, seguiti da Santa Croce Camerina, con 67.739,54 euro, e Acate con 64.517,16 euro. Chiaramonte Gulfi riceve 56.327,51, mentre Giarratana ottiene 39.740,96 euro. A chiudere la classifica c’è Monterosso Almo, con 38.724,78 euro ma prima in classifica per la percentuale di differenziata che ha raggiunto nel 2024 il 78,61%.

