Aeroporti, si è insediato il Cda della Sac: Anna Quattrone presidente

Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di SAC SpA, Società di Gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, composto da Anna Quattrone nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nico Torrisi nella carica di Amministratore Delegato e Giuseppe Alfano, Francesca Garigliano e Salvatore Panebianco quali membri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato all'unanimità i pieni poteri all'Amministratore Delegato Nico Torrisi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio del 2027.

"Vorrei ringraziare l'Assemblea dei Soci per la fiducia accordata e la Presidente uscente per il lavoro svolto fino a questo momento. Siamo in una fase decisiva per il futuro degli scali di Catania e Comiso. La crescita registrata negli ultimi anni dimostra la solidità del lavoro svolto e la capacità dei nostri aeroporti di rispondere alle esigenze di un territorio dinamico e in continuo cambiamento. Oggi più che mai, è fondamentale continuare a investire in infrastrutture, innovazione e qualità dei servizi, affinché i nostri scali possano competere a livello internazionale. Guardiamo avanti con responsabilità e ambizione, consapevoli che il nostro ruolo è strategico per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia" afferma Anna Quattrone, Presidente di SAC.

"Il percorso di crescita del nostro sistema aeroportuale è oggi fortemente orientato all'ampliamento delle infrastrutture e dei collegamenti, con investimenti strategici mirati a rafforzare la competitività dell'intero sistema aeroportuale della Sicilia Orientale. Il futuro di Catania e Comiso passa dalla capacità di investire in progetti e piani di sviluppo che rendano i due scali sempre più funzionali, integrati e all'altezza delle esigenze del territorio. Il nostro obiettivo è chiaro: realizzare aeroporti più moderni, più efficienti e sempre più connessi con il mondo.

Continueremo a investire nell'ampliamento delle rotte internazionali, nel miglioramento della qualità dei servizi e nell'incremento della capacità operativa. La sfida è far sì che i nostri scali non siano soltanto porte d'accesso, ma veri e propri motori di sviluppo economico e occupazionale per l'intera regione", dichiara Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.