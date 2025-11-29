Promozione, il Frigintini ospita il Santa Croce: si gioca al "Barone"

Reduce dal successo nel derby di campionato con lo Scicli CR, dopo due trasferte consecutive, il Frigintini di Ciccio Di Rosa torna tra le mura amiche per il secondo derby ibleo del campionato di Promozione per ospitare il Santa Croce Soccer terza forza del girone D. Il confronto contro la formazione del “Cigno” arriva a distanza di pochi giorni dal return match di Coppa Italia che ha visto i rossoblu della Contea “espugnare” il “Biazzo” di Ragusa, ma il successo esterno non è bastato per superare il turno. Grazie, infatti, al successo dei biancoazzurri per 3 – 0 nella gara di andata giocata la formazione di Fabio Campanaro ha staccato il pass per il turno successivo. Domani, si tornerà a giocare al “Vincenzo Barone” e ci saranno in palio tre punti pesanti per ambizioni di classifica diverse.