Migliaia in strada a Messina per dire 'mo al Ponte sullo Stretto'

Palermo, il Riesame annulla il sequestro di denaro trovato a casa di Cuffaro

CronacaPalermo

Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con il quale la Procura aveva disposto il sequestro probatorio del denaro trovato nell'abitazione dell'ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, nel corso di una perquisizione, effettuata i primi di novembre, nell'ambito di una inchiesta per associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti che vede coinvolto l'ex governatore. I giudici hanno accolto la richiesta di annullamento presentata dagli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano secondo i quali i soldi - circa 80mila euro - erano posseduti legittimamente e che non ci fossero quindi i presupposti del sequestro probatorio. (ANSA)

