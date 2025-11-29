ou
ULTIME NOTIZIE

Migliaia in strada a Messina per dire 'mo al Ponte sullo Stretto'

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica, fermato tunisino di 53 anni: avrebbe incendiato le auto della Finanza

Modica, fermato tunisino di 53 anni: avrebbe incendiato le auto della Finanza

CronacaRagusa

La Guardia di Finanza, con i colleghi della Polizia, hanno fermato, a Modica Alta, il presunto autore dell’atto incendiario compiuto tre notti fa a Modica ai danni di tre auto della Guardia di Finanza parcheggiate sotto la caserma di corso Umberto I, sede della Compagnia delle Fiamme Gialle. La persona fermata è un cittadino tunisino di 53 anni proveniente da fuori provincia. L’uomo è stato identificato dopo un’attenta visione delle immagini di videosorveglianza della zona. Restano ancora da chiarire le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a compiere il gesto.
Si è in attesa che il Gip convalidi il fermo del 53enne.L’attacco incendiario ha destato molta preoccupazione nella comunità locale. Solidarietà alle forze dell’ordine è stata espressa da istituzioni locali e rappresentanti del territorio, che hanno condannato l’episodio come un attacco alle forze dell'ordine.

Potrebbero Interessarti