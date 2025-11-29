Capomafia di Ciminna assolto dall'accusa di estorsione a imprenditore

Il capomafia di Ciminna (Palermo) Salvatore "Sal" Catalano, di 85 anni, e' stato condannato a nove mesi per esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma assolto dalla piu' pesante ipotesi di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore suo compaesano. La sentenza e' del tribunale di Termini Imerese (Palermo) che ha accolto le tesi degli avvocati Mario Bellavista e Filippo Polizzi. Catalano era finito in carcere nel novembre 2024 e aveva ottenuto i domiciliari per motivi di salute e di eta' a maggio. Negli anni '80 era stato perseguito da Giovanni Falcone nell'ambito della vicenda Pizza Connection e negli Stati Uniti era stato condannato a 45 anni di carcere: dopo il trasferimento in Italia, nel 2016, era stato scarcerato. Ora era stato denunciato da un imprenditore sostenuto dall'associazione Addiopizzo. Col rito abbreviato le due persone indagate e poi imputate assieme a lui, Filippo Cimilluca e Vito Pampinella, quest'ultimo di Caccamo (Palermo) erano stati condannati nei giorni scorsi rispettivamente a 8 e 6 anni di carcere.