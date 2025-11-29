Modica, pubblicato dal Comune l'avviso della ripresa dei lavori della Consulta femminile

Il Comune di Modica ha pubblicato l’avviso della ripresa dei lavori della Consulta Femminile Comunale. L'amministrazione Invita organizzazioni, enti, associazioni, fondazioni, comitati, realtà sociali, culturali e professionali del territorio interessati ai temi delle pari opportunità, della valorizzazione del ruolo della donna e della partecipazione attiva alla vita pubblica, a prendere parte alla ripresa dei lavori della Consulta che si propone come spazio di confronto, proposta e collaborazione tra varie realtà del territorio, per promuovere iniziative a sostegno della parità di genere, della cittadinanza attiva e della cultura del rispetto.

Con l’obiettivo di una ricognizione dell’esistente e per un primo confronto, per sabato prossimo, 6 dicembre, è stato fissato un incontro alle ore 10:00 in Sala Spadaro a Palazzo San Domenico per presentare il progetto ‘Direzione Donna’, finanziato dalla Regione Sicilia, assessorato alla Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro. A prescindere comunque dalla partecipazione a questo incontro - afferma in una nota la sindaca, Maria Monisteri - è importante manifestare la volontà di aderire alla Consulta inviando entro il 15 Dicembre lo specifico modulo -che è possibile scaricare dal sito internet del comune di Modica- a: servizisociali@comune.modica.rg.it oppure via PEC a servizisociali.comune.modica@pec.it.

La richiesta, firmata dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dai dati dell’ente che intende partecipare, dal suo statuto, da una documentazione da dove si evinca almeno un anno di attività nell’ambito del comune di Modica e dal documento di riconoscimento del legale rappresentante. Infine, per le organizzazioni femminili espressioni di gruppi e movimenti politici e/o sindacali è sufficiente la richiesta a firma del rappresentante dell’organizzazione territoriale”