Asp di Palermo, lunedì screening gratuiti sull'Hiv all'Università

Salute e MedicinaPalermo

In occasione della giornata mondiale contro l’Aids in programma lunedì 1 dicembre, l’Asp di Palermo intensifica il proprio impegno nella prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse con screening gratuiti dedicati alla popolazione studentesca e a tutti i cittadini. Dalle 8 alle 15, il camper della prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse sarà all’Università di Palermo, in viale delle Scienze, nell’area antistante il padiglione 19. L’iniziativa è organizzata da Azienda sanitaria provinciale e Comitato di Palermo della Croce Rossa Italiana con il patrocinio dell’Università. "La presenza nei luoghi della quotidianità studentesca non èc asuale: l’iniziativa mira a intercettare quella fascia di popolazione che spesso sottovaluta l’importanza del test - dice l'Asp - pur rappresentando una delle più esposte ai rischi delle infezioni sessualmente trasmissibili".Per aderire allo screening sarà sufficiente presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria. Asp di Palermo

