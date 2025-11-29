Nomine Iacp, Schifani: "Mantenuti gli impegni assunti a livello politico"

"Sulle nomine di Iacp abbiamo mantenuto gli impegni assunti a livello politico: non vedevo motivi per ritirare le proposte di nomina, ho manifestato la mia idea e la mia scelta assumendone la responsabilità. Mi è sembrato corretto assumere gli impegni assunti in merito alle nomine di sottogoverno". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante la cerimonia per il completamento dei lavori di restauro del Castello Utveggio, a Palermo.