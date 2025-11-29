Modica, imprenditoria in lutto: è morta Enza Amore, "pioniera" dell'alta moda

Saran no celebrati lunedì 1 dicembre, alle 15, nel Duomo di San Pietro di Modica, i funerali della signora Enza Amore, pioniera a Modica dell'alta moda. E' una grave perdita per l'imprenditoria modicana che perde l'ultima rappresentante di una famiglia dedita al lavoro e alle innovazioni nel campo della moda. Enza Amore, mamma di Antonio Aurnia, indimenticato presidente del Modica Calcio della serie C2, è stata portata via da un male che non le ha impedito di dedicarsi, fino agli ultimi giorni di vita, al suo negozio di Via Sacro Cuore, punto di riferimento per i capi di classe. La signora Enza aveva subìto il gravissimo lutto del figlio, Antonio, suicidatosi nel dicembre del 2019. Due anni fa era deceduto il marito, Rosario, e la signora Enza, da sola, si è occupata del suo negozio, Con la scomparsa di Enza Amore, la città perde una delle più iconiche rappresentanti dell'imprenditoria siciliana, pioniera, insieme al figlio Antonio, della realizzazione del Polo Commerciale di Modica. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di Nuovo Sud.

Nella foto RTM Enza Amore e il figlio, Antonio.