Ruba preziosi in una gioielleria di Crotone, identificato e denunciato

Bastano due minuti al Catania capolista per espugnare il campo del Picerno

SportCatania

Al Catania capolista bastano soltanto 2 minuti per chudere la pratica in casa del Picerno. I rossazzurri che mantengno salda la vetta di serie C, girone C,passano dopo appena 120 secondi, grazie ad un gol del solito Forte. Una vittoria che gli etnei dedicano all'infortunato Cicerelli
La squadra di Mimmo Toscano costruisce molto ma non riesce a chiudere la gara andando ancora al bersaglio, pur mantenendo sempre il controllo del gioco e correndo pochi rischi in fase difensiva. A rovinare parzialmente la festa potrebbe però essere l’uscita per infortunio di Donnarumma, un’altra possibile tegola per Toscano in una stagione finora segnata da diversi problemi fisici.
Intanto il Catania si gode la vetta guardando gli avversari dall'alto verso il basso.

