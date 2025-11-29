Rosito confermato presidente del Circolo della stampa di Cosenza

Il giornalista professionista Franco Rosito è stato confermato alla presidenza del Circolo della stampa "Maria Rosaria Sessa" di Cosenza.

La conferma é stata decisa all'unanimità dal nuovo Consiglio direttivo del Circolo, che era stato eletto lo scorso 15 novembre.

Il direttivo ha poi approvato le altre cariche del sodalizio, confermando alla Vice Presidenza Monica Perri e nominando Vice Presidente vicario Giuseppe Di Donna. Franca Ferrami, inoltre, é stata confermata segretaria del Circolo e Roberto Barbarossa nominato tesoriere.

Del direttivo, con la carica di consigliere, fanno inoltre parte Enzo Pianelli e Antonio Lopez, entrambi nuovi ingressi a seguito della stessa assemblea del 15 novembre. Sono stati, inoltre, nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri. Francesco Mannarino è stato confermato presidente del Collegio dei revisori, organismo del quale fanno parte Romolo Cozza e la new entry Rino Giovinco. Confermato presidente del Collegio dei probiviri anche l'uscente Franco Segreto, mentre i nuovi componenti sono Gianluca Pasqua e Carmelita Brunetti, scaturiti anche loro dall'assemblea elettiva del 15 novembre.