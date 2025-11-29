ou
Ruba preziosi in una gioielleria di Crotone, identificato e denunciato

Ha compiuto un furto in una gioielleria di Crotone ma è stato subito identificato e denunciato dalla Polizia.
L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato grazie al tempestivo intervento delle Volanti.
Gli agenti sono risaliti all'identità del presunto autore del furto grazie al preciso identikit fornito dalla titolare dell'esercizio e alla visione delle immagini di video-sorveglianza che hanno permesso anche di ricostruire la dinamica dei fatti. L'uomo, dopo essere entrato nel locale e avere approfittato di un momento di distrazione della vittima, ha asportato da una teca alcuni gioielli per poi allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce.
Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo poco dopo all'interno di un'abitazione dove l'indagato si stava nascondendo. La refurtiva, una collana e un anello dal valore di 500 euro dopo la pressante attività persuasiva dei poliziotti che hanno convinto l'uomo a consegnarla. Quindi è stata restituita alla gioielliera che ha espresso profonda gratitudine per l'efficienza dell'operato del personale della Polizia.

