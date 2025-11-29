Il Palermo si sveglia al 'Barbera', cinquina dei rosanero alla Carrarese

Il Palermo ritrova la vittoria al "Barbera" dopo due giornate. Battuta 5-0 la Carrarese, così come era accaduto l'ultima volta con il Pescara e dopo una prestazione convincente. Tripletta per Pohjanpalo e gol di Segre e Palumbo.

Brutta prova invece per la formazione di Calabro che non sta attraversando un buon momento e ha ottenuto solo due punti nelle ultime cinque partite.

Il Palermo si tiene costantemente in avanti e al 25' la sblocca:

Ceccaroni da sinistra serve Pohjanpalo, giocata intelligente dell'attaccante per Segre che scarica un destro preciso con palla che si insacca all'angolino. Al 29' altra occasione per i rosanero con Palumbo che imbecca Pierozzi, conclusione da fuori e pronta risposta di Bleve; pochi secondi dopo il poriere toscano di oppone a un gran sinistro di Palumbo. Il raddoppio arriva al 44' con Segre che questa volta si trasforma in uomo assist per Palumbo, colpo di testa vincente sotto la traversa; primo gol per lui con la maglia del Palermo. Nella ripresa arriva il tris dopo appena 3': azione in contropiede con Pierozzi che avanza sulla fascia, cross in mezzo e destro vincente di Pohjanpalo. Ancora padroni di casa in avanti e poker sfiorato con Vasic che con un destro al centro dell'area copisce il palo. Al 37' arriva il quarto gol su calcio di rigore concesso per un fallo di Calabrese su Vasic; dal dischetto trasforma Pohjanpalo che con un piattone destro spiazza Bleve. Al 40' l'unica grande occasione del match per la Carrarese con un copo di testa di Finotto che sbaglia davanti la porta. Al 43' il quinto gol: cross basso di Pierozzi da desra per Pohjanpalo che conclude facendo passare il pallone tra le gambe del portiere.